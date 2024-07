SEGURANÇA

'Carandiru' do Comércio tem duas lideranças criminosas presas em menos de 60 dias

Traficante que coordena ações criminosas no Comércio foi preso na segunda-feira (8)

Wendel de Novais

Publicado em 9 de julho de 2024 às 16:00

Condomínio Nossa Senhora do Pilar, o Carandiru Crédito: Reprodução/Polícia Civil

A polícia prendeu, na segunda-feira (8), uma liderança criminosa com atuação nas imediações do Condomínio Nossa Senhora do Pilar, mais conhecido como Carandiru, no bairro do Comércio, em Salvador. Identificado como Davi dos Santos, o traficante conhecido como ‘boca nua’ é o segundo líder do tráfico com atuação no local que é preso pela polícia em menos de 60 dias na capital baiana. Em maio, uma outra líder, Zenaide dos Santos Soares, teve um mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil.

A prisão ocorreu na 3ª fase da Operação Proteger que tem por objetivo alcançar traficantes tanto de Salvador como a Região Metropolitana (RMS). A líder presa na ação, inclusive, é mãe de Davi, que teria assumido ainda mais a função de comandar o tráfico no Comércio em sua ausência até ser preso. Uma fonte policial, que terá identidade preservada, afirma que ela foi presa com comparsas.

“Houve uma ação no Carandiru que alcançou quatro pessoas envolvidas no tráfico do condomínio, que tem impactos em todo o Comércio. A operação foi resultado de uma investigação de 90 dias e, por isso, teve sucesso em pegar esses criminosos. Entre os quatro presos, estava Zenaide, que é já é muito conhecida ali por ter uma posição alta nas ações do tráfico”, conta a fonte, que destaca o poder da líder no bairro.

A quantidade de drogas apreendidas na ação é um demonstrativo da força do grupo e da líder. Com os presos, policiais apreenderam cerca de 1kg de maconha em tabletes e porções, pinos e cocaína e crack, munições calibres 45 e 9mm, balanças, rádio de comunicação, relógios, quantias em cédulas e moedas e uma maquineta.

De acordo com informações de autos do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), a quais a reportagem teve acesso, Zenaide já foi presa pelo crime de ‘associação para produção e tráfico de drogas’. Além de presa, ela foi indiciada, condenada e cumpriu pena em um inquérito em que Davi (Boca Nua) também estava como réu. Na época, no entanto, ele não foi localizado pelas autoridades e só a mãe foi presa.

A fonte policial ouvida pela reportagem diz que não é exagero dizer que Zenaide é uma das principais líderes do Bonde do Maluco (BDM), facção a qual está vinculada, no Centro Histórico de Salvador (CHS). “Ela é um braço forte do BDM ali no Comércio e no Centro como um todo. A posição dos filhos, porque há outro além de Davi, reforça esse poder. É uma família de criminosos que lucram com o tráfico e tocam o terror na área com crimes contra o patrimônio também”, completa a fonte.