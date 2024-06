Quatro pessoas são presas no Pero Vaz durante a 4ª fase da Operação Proteger

Quatro pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas no Pero Vaz foram presas nesta quarta-feira (5), durante a 4ª fase da Operação Proteger, deflagrada pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc). Um dos detidos é investigado por envolvimento no incêndio de seis carros, em março deste ano, naquele bairro.