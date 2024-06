Suspeito de incendiar seis carros no Pero Vaz é preso

Um homem investigado por envolvimento no incêndio de nove carros no bairro do Pero Vaz, em março deste ano, foi preso nesta quarta-feira (5). Ele foi encontrado durante a 4ª fase da Operação Proteger, deflagrada pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc).