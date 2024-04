INSEGURANÇA

Tensão, medo e prejuízo: moradores do Pero Vaz estão apavorados após crimes no fim de semana

Um homem foi morto a tiros e um idoso foi atingido por uma bala perdida na noite de domingo

Gilberto Barbosa

Publicado em 15 de abril de 2024 às 16:00

Pero Vaz Crédito: Gilberto Barbosa/CORREIO

O clima era de tensão no bairro do Pero Vaz na manhã desta segunda-feira (15), um dia depois do bairro ter sido palco de dois crimes no último domingo (14) na região. No início da noite, um idoso foi atingido por uma bala perdida em casa durante um confronto entre a Polícia Militar e criminosos, na Rua Direta do Pero Vaz. Horas depois, um homem foi morto a tiros na Rua Doutor Eduardo Santos. Ele foi identificado como Roziel Felix Xavier, 37 anos.

“Eu ouvi os tiros e corri para dentro da minha loja”, disse uma comerciante que não quis se identificar. Segundo ela, os disparos aconteceram no início da noite do último domingo. Assustada, ela desconversou ao ser perguntada sobre o histórico de conflitos no bairro e falou sobre o receio em abrir o comércio um dia após o crime. “A gente abre porque não tem o que fazer, mas ficamos aqui rezando pra não acontecer nada de grave”, completou.

De acordo com um funcionário de uma outra loja, a violência assusta os moradores e reduz o movimento nos comércios da região. “A gente ainda não teve clientes hoje de manhã. É complicado, porque as pessoas ficam com medo de vir e a gente tem prejuízo. Uma senhora precisou fechar o seu comércio há alguns meses por conta dessa situação”, disse.

Os casos

O primeiro caso de violência deste domingo aconteceu no início da noite. Segundo a Polícia Militar (PM), guarnições da 37ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionadas para atender uma ocorrência no bairro de IAPI, quando passaram pela Rua Direta do Pero Vaz, viram um grupo de homens armados, que atirou contra os policiais. Houve confronto e os suspeitos fugiram. A viatura da PM foi atingida por um dos disparos.

Em seguida, os PMs foram alertados por moradores que um homem havia sido atingido por uma bala perdida. Ele foi socorrido para o hospital Ernesto Simões Filho, onde foi atendido. Ele não corre risco de morte.

Horas depois, Roziel Felix Xavier foi encontrado com marcas de tiros. Segundo uma fonte da PM, a suspeita é que ele teria envolvimento com o tráfico de drogas e foi morto por traficantes da Santa Mônica, bairro vizinho ao Pero Vaz. A informação é reforçada por um outro comerciante local. “Ele era cliente daqui da loja, mas só fui saber do envolvimento dele com o crime agora que ele foi morto”. As informações, no entanto, não são confirmadas oficialmente pela polícia.

De acordo com o secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, assim que a pasta tomou conhecimento do ocorrido, encaminhou reforço policial à região. "Não vamos deixar que o Estado seja subjulgado por qualquer facção", disse o secretário.

Werner também disse que as investigações estão em andamento. "A Polícia Civil já esteve no local e vamos ficar de forma ininterrupta até que a situação esteja controlada. Vamos continuar fazendo o enfrentamento às facções no estado da Bahia, que são as responsáveis pela violência", afirmou.

Apesar das declarações do secretário, não foram vistas equipes da PM durante o período que a reportagem ficou no local.