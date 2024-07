MERCADO DA BELEZA

Bahia tem 102 empresas de cosméticos; saiba o que elas produzem

Setor movimenta cerca de R$ 3 bilhões no estado

Larissa Almeida

Publicado em 11 de julho de 2024 às 05:00

Indústria dos cosméticos Alluny Crédito: Divulgação

Antes considerados itens secundários, os produtos cosméticos ganham cada vez mais espaço nos lares como artigos essenciais, seja para quem quer manter a pele hidratada, se livrar de manchas ou garantir a nutrição do cabelo. Não é à toa que, na Bahia, o espaço dedicado ao mercado da beleza está longe de ser considerado insignificante. A prova disso é que, no estado, há cerca de 102 empresas de cosméticos legalizadas, além de tantas outras à margem da legalidade, segundo o Sindicato das Indústrias de Cosméticos e Perfumaria do Estado da Bahia (Sindcosmetic Bahia).

De acordo com Gecê Macêdo de Oliveira, vice-presidente da entidade, as estimativas mais recentes apontam que o setor de cosméticos movimenta em torno de R$ 3 bilhões no estado, sendo que as indústrias geram cerca de 6 mil empregos diretos. “O setor de beleza como um todo pode alcançar R$ 10 bilhões e gerar 15 mil empregos”, projeta.

Com produção ativa de diversas categorias de produtos, a indústria baiana tem como seu forte os produtos voltados para o tratamento e embelezamento capilar. Uma delas é a Alluny Cosméticos Profissionais, indústria localizada no município de Itabela, no Sul da Bahia, que desenvolve e produz linhas completas para o mercado capilar profissional, desde xampus, máscaras e leav-in até produtos de reconstrução capilar, alisamento e finalizadores. A linha mais nova é a Carbon, que visa recuperar imediatamente o cabelo que sofreu processos químicos, como alisamento e coloração.

Conforme conta José Erivaldo Carletti, diretor da indústria, a Alluny nasceu a partir de uma inspiração. “Morando na Europa, eu conheci o cosmético lá e surgiu a paixão pela produção e pelo desenvolvimento dos produtos. A minha esposa e a química da empresa fizeram com que eu me lançasse. Como já tinha planos para voltar ao Brasil, cheguei aqui, 14 anos atrás, já com vontade de empreender. E é um mercado promissor, somos constantemente movidos pelo desafio”, afirma.

Outra empresa de destaque entre o setor de cosméticos baianos é a Ewwá Brasil, com sede em Feira de Santana. O empreendimento conta com produção e distribuição dos mais diversos produtos para pele e cabelo, que são derivados de plantas medicinais ou frutas com efeitos medicinais historicamente utilizadas por povos indígenas e tradicionais.

A ideia da indústria surgiu como resultado de projeto de extensão acadêmica no Centro Universitário Regional do Brasil (Unirb) em 2016, que tinha como objetivo a introdução na produção industrial. Foi lá que Carlos Joel Pereira, um dos responsáveis pela iniciativa, fez parte da produção do plano de negócios, que decidiu pela produção de cosméticos. Desde então, a fábrica foi erguida, cresceu e, hoje, tem capacidade para produzir 30 mil kg por dia.

“Nós temos uma equipe de profissionais com mestrado e doutorado que trabalham na fábrica e são especialistas na área de plantas medicinais do Nordeste. A partir de pesquisas, são feitas as análises de composição de ativos que precisamos para gerar um produto que seja uniforme e seja benéfico”, relata Carlos.

“Hoje, nossos alunos das áreas de Farmácia, Engenharia Química e Química, têm um ambiente de prática em que eles estudam, acompanham a produção dentro da fábrica e, na faculdade, eles têm a possibilidade de construir projeto de produto para ser avaliado se tem ou não valia para ser inserido na linha de produção”, completa.

O produto mais novo da Ewwá Brasil é uma linha de caviar com lume de potássio, que consiste em um creme cicatrizante utilizado para evitar lesões, fungos e bactérias pós-depilação de qualquer tipo. Já a principal linha é o Diabetim, que foi desenvolvida com ativos usados para evitar os efeitos da diabetes. Ele conta com produtos em creme corporal e outro específico para pés e pernas, que não apenas evita lesão, como também estimula a circulação sanguínea. Todos eles estarão expostos na feira Cosmética Bahia, que acontece em Salvador entre os dias 13 e 15 de julho.