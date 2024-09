CENSO 2022

Bahia tem a segunda maior população vivendo em domicílios improvisados do país, revela IBGE

Apesar de ser o quarto estado mais populoso do Brasil, a Bahia tem o segundo maior número absoluto de pessoas vivendo em moradias inadequadas do país. Dados do Censo 2022, divulgados nesta sexta-feira (6), revelam que 13.654 baianos moram em domicílios 'improvisados' no estado. É como se todos os moradores de Lençóis, cidade de 10.774 habitantes, vivessem em locais improvisados espalhados pela Bahia.