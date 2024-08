PROCURANDO EMPREGO

Bahia tem a segunda maior taxa de desempregados no país, aponta IBGE

A taxa de desocupação na Bahia (11,1%) foi a segunda maior no país durante o segundo trimestre de 2024, ficando atrás apenas de Pernambuco (11,5%). O índice segue bem acima da nacional (6,9%) e equivale a mais de três vezes o verificado em Santa Catarina, que tem a menor taxa de desocupação do Brasil (3,2%). Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (15).

Apesar da colocação no ranking nacional, o número representa uma queda em relação aos primeiros três meses do ano e foi o menor para um 2º trimestre em uma década, desde 2014, quando tinha sido de 10,2%. Agora, o indicador para o estado voltou a recuar após ter crescido entre o 4º trimestre de 2023 e o 1º trimestre de 2024.

Salvador e RMS

Já Salvador registrou, no segundo trimestre deste ano, uma taxa de desocupação maior do que a do estado como um todo (15,0%), embora tenha apresentado queda frente ao trimestre anterior (quando havia sido de 16,2%) e ao 2º trimestre de 2023 (16,0%).