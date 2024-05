VIOLÊNCIA EM ALTA

Bahia tem duas cidades entre as 50 mais violentas do mundo

Das cidades brasileiras com mais mortes violentas do ranking, sete estão na região Nordeste e três estão no Norte

Publicado em 2 de maio de 2024 às 20:27

Feira de Santana, na Bahia, é a cidade brasileira mais violenta, segundo levantamento elaborado pela ONG mexicana Conselho Cidadão para a Segurança Pública e a Justiça Penal. Com taxa de 58.69 homicídios por 100 mil habitantes, a Princesinha do Sertão ocupa a 19ª posição na lista mundial e a primeira entre as 10 do Brasil apontadas na pesquisa.

Além de Feira, Salvador aparece na 31ª colocação no ranking das 50 cidades mais violentas do mundo, a 3ª pior situação no território nacional. Os dados se referem a 2023.

Das cidades brasileiras com mais mortes violentas, sete estão na região Nordeste e três estão no Norte. Em comparação com o ano de 2022, o país melhorou os índices, já que a cidade mais violenta ocupava a 11ª posição e agora está na 19ª colocação.

Mossoró, no Rio Grande do Norte, que era a cidade mais violenta de 2022, deixou o ranking este ano, da mesma forma que a capital potiguar, Natal, e a cidade baiana de Vitória da Conquista. Já Caruaru, Macapá e Porto Velho, que não apareceram no ano anterior, entraram no triste ranking.

Confira as 10 cidades brasileiras mais violentas:

19ª – Feira de Santana

27ª – Manaus

31ª – Salvador

33ª – Recife

34ª – Macapá

37ª – Maceió

39ª – Fortaleza

41ª – Porto Velho

46ª – Teresina

47ª – Caruaru

As cidades mais violentas do mundo são as mexicanas Colima, pelo segundo ano consecutivo, e Ciudad Obregón, com 117,83 assassinatos por 100 mil habitantes.