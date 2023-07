Bahia tem maior população quilombola do país, aponta IBGE

Comunidade quilombola na Bahia. Crédito: Divulgação/IBGE

A Bahia é o estado com a maior população quilombola do país, segundo dados do Censo, divulgados pelo IBGE, nesta quinta-feira (27). São 397.059 pessoas, que representavam 3 em cada 10 (29,9%) dos 1.327.802 quilombolas identificados pelo levantamento no Brasil.



Atrás da Bahia está o Maranhão, com 269.074 quilombolas ou 20,3% do total do Brasil e Minas Gerais, com 135.310 ou 20,3% do nacional. Segundo o IBGE, Somando-se os 5 estados com os maiores contingentes de quilombolas, chegava-se a pouco mais de 3/4 de toda a população quilombola brasileira, ou seja, 76,46%.

A Bahia também é o estado com o maior número de domicílios particulares permanentes ocupados em que ao menos uma pessoa era quilombola: 149.287. Eles representam 3 em cada 10 domicílios quilombolas do Brasil.

As pessoas autodeclaradas quilombolas são 2,81% da população baiana. Essa proporção foi bem superior à verificada no Brasil como um todo, onde 0,65% de toda a população é quilombola, e a 2ª mais elevada do país, menor apenas do que a do Maranhão, onde 3,97% da população eram quilombolas.

Dentre todos os domicílios ocupados na Bahia, 2,93% tinham ao menos um/a morador/a quilombola, também uma proporção bem acima da nacional (0,65%) e a segunda maior entre os estados, só abaixo do Maranhão (4,20%).

Onde tem mais quilombolas?

Segundo o Censo, foi verificada a presença de quilombolas em 7 de cada 10 municípios baianos: 308 das 417 cidades do estado (73,9% do total). No Brasil como um todo, foi verificada a presença quilombola em 1.696 municípios, 30,4% dos 5.570.

Senhor do Bonfim, com 15.999 quilombolas, lidera o ranking nacional, seguido por Salvador (15.897) e Alcântara/MA (15.616). Campo Formoso (8º lugar, com 12.735 quilombolas), Feira de Santana (9º, com 12.190) e Vitória da Conquista (10º, com 12.057) eram as outras cidades da Bahia presentes no top-10.

Em termos percentuais, porém, só o município baiano de Bonito, com metade de sua população declarada quilombola (50,28% ou 7.967 pessoas) está entre as 10 cidades brasileiras com maior proporção da população quilombola, ocupando o 5º lugar. Nacionalmente, Alcântara/MA (84,57%), Berilo/MG (58,37% ou 5.735 quilombolas) e Cavalcante/GO (57,08% ou 5.473 quilombolas) lideram.

Na Bahia, abaixo de Bonito, os municípios com maiores proporções de quilombolas na população em geral são Mulungu do Morro (38,49% ou 5.062 quilombolas), Filadélfia (35,46% ou 6.346), Antônio Cardoso (33,70% ou 3.756) e América Dourada (31,23% ou 4.727).

Territórios delimitados

Apesar de ter o maior número e a 2ª maior proporção de quilombolas do país, a Bahia tinha, em 2022, o 3º menor percentual desses quilombolas vivendo em territórios oficialmente delimitados.

Das 397.059 pessoas que se declararam quilombolas no estado, 20.753 moravam nas 48 áreas em alguma etapa do processo de delimitação formal, o que correspondia a 5,23% do total de quilombolas baianos/as.

No Brasil como um todo, essa proporção chegava a 12,59%, e 167.002 quilombolas (de um total de 1,3 milhão) moravam em territórios delimitados.