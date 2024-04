JOVEM ELEITOR

Bahia tem mais de 120 mil eleitores com menos de 18 anos

Número é 30% menor em comparação com as últimas eleições, ocorridas em 2022

Nas próximas eleições municipais, que serão realizadas no dia 6 de outubro deste ano, a Bahia vai ter 122.664 jovens de 16 e 17 anos como eleitores. O número é menor do que o registrado nas eleições de 2022, quando 177.548 jovens com menos 18 anos compuseram o total do eleitorado apto a votar no estado. Os dados são do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA).