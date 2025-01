PREÇO

Bahia tem o terceiro gás de cozinha mais caro do Brasil

Média de preço no estado é de R$ 123

Vitor Rocha

Publicado em 10 de janeiro de 2025 às 18:01

Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), gás de cozinha Crédito: Shutterstock

A Bahia ocupa a terceira posição no ranking dos estados com o gás de cozinha mais caro do Brasil. Segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), exibido pelo BATV, o preço médio do botijão de 13kg no estado é de R$ 123,59. Apenas Roraima (R$ 137,03) e Amazonas (R$ 126,59) apresentam valores mais altos.

Dentro do estado, Juazeiro registra os preços mais baixos, com valores variando entre R$ 105 e R$ 115. Por outro lado, Luís Eduardo Magalhães lidera como o município mais caro, onde o botijão custa entre R$ 160 e R$ 170, representando cerca de 11% do salário mínimo atual (R$ 1.518). Em Salvador, o preço médio é ligeiramente superior ao estadual, atingindo R$ 127.

Enquanto em outros estados a precificação é controlada pela Petrobras, na Bahia o preço do gás de cozinha é definido pela Acelen, empresa que administra a Refinaria Mataripe desde 2021. “A Acelen, a cada dia primeiro, revisa os seus preços, podendo aumentar ou abaixar. Nós, revendedores, temos feito malabarismo para manter as contas em dia”, afirmou Robério Souza, presidente do Sindicato dos Revendedores de Gás do Estado da Bahia (Sinrevgas), ao BATV.

Em nota, a Acelen destacou que os preços seguem critérios de mercado e levam em consideração variáveis como custo do petróleo, que é adquirido a preços internacionais, dólar e frete.