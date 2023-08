Bahia tem voos cancelados e atrasados por conta de instabilidade no tempo no Rio

A Bahia sofreu os impactos causados pela instabilidade no tempo registrada nesta segunda-feira (14), na região do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.



De acordo com a Vinci Airports, empresa que administra o Aeroporto de Salvador, dois voos foram cancelados, sendo um que sairia de Salvador para o Santos Dumont às 8h55, e outro que partiu do Rio de Janeiro em direção à capital baiana às 9h55.



Além dos dois cancelamentos, dois voos sofreram atrasos por conta das condições climáticas no Rio de Janeiro. As decolagens sairiam da capital baianas às 11h50 e 12h25, e a previsão de atraso é de duas horas e uma hora, respectivamente.