Baianas, Bela Gil e Monique Evelle estão na lista 500 pessoas mais influentes da América Latina em 2023

Crédito: Divulgação

As baianas Bela Gil e Monique Evelle estão entre as 500 pessoas mais influentes da América Latina. A curadoria da renomada lista é feita pelo comitê da Bloomberg, que analisa diversos mercados de variados segmentos e critérios como inovação, relevância, investimentos e criação de empregos.



"Quanto mais reconhecimento recebo externamente, mais responsabilidade eu tenho. É o segundo ano consecutivo que a Bloomberg me coloca nesta lista. Fico feliz por isso, mas sei que é uma grande responsabilidade. Isso mostra que tem pessoas me vendo", comemora a jornalista e empreendedora Monique Evelle em conversa com o Alô Alô Bahia.

Nascida em Salvador, ela é cofundadora da Inventivos, atua como jurada no SharkTank Brasil e como investidora-anjo em uma rede com foco em negócios plurais para investir capital financeiro, social e intelectual. "Muita gente me aborda para falar que eu deveria ter mais seguidores. Mas quando a gente fala sobre influência, número de seguidores não significa impacto ou transformação. Entendo o questionamento e os espanto das pessoas, mas fico feliz com os resultados do meu trabalho, seja na Inventivos ou no SharkTank Brasil", completa.

Monique é também membro do Conselho Jovem, do Pacto Global da ONU, do Conselho Consultivo da Reprograma e do Consulado dos Estados Unidos. Como consultora de inovação e criatividade, já desenvolveu soluções para empresas como Nubank, Natura, Google, Banco Votoratim, Olympikus, Ambev e outras. Gravado em maio, o SharkTank Brasil estreou na segunda-feira (18), no YouTube. A 8ª temporada completa do programa vai ao ar dia 3 de outubro, às 22h, na Sony Chanel.

"A gente gravou em maio. Posso dizer que alguns empreendedores me surpreenderam muito mais depois do programa. Porque tem o nervosismo envolvido. Se algumas pessoas acharam que foi fraco o pitch, posso dizer que eu tou feliz com as decisões que tomei. Eu só invisto onde consigo colaborar. Quando eu faço investimento, faço parte do conselho da empresa e faço encontros periódicos com os empreendedores, ajudando com conexões mais", diz.

Monique não é a única baiana na lista da Bloomberg. A apresentadora Bela Gil, criadora e chef do Camélia Òdòdó, restaurante de culinária orgânica e saudável também aparece entre as 500 pessoas mais influentes da América Latina.