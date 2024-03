PÁSCOA

Baiano deixa o ovo de Páscoa de lado e prefere as promoções de barras de chocolate

Páscoa da lembrancinha: listamos onde ainda é possível encontrar chocolate em barra com desconto; veja as opções

Priscila Natividade

Salvador Publicado em 31 de março de 2024 às 20:03

Geanderson Santos deixou para comprar o chocolate hoje na esperança de encontrar promoções Crédito: Marina Silva/ CORREIO

De barra em barra de chocolate, só o profissional autônomo Geanderson Santos levou seis, trocando o ovo de Páscoa por kits que ele decidiu montar para a criançada da família. “Tenho muitos sobrinhos, afilhada e ainda tem meu filho menor também, então, é muita criança, não dá para comprar ovo para todo mundo. Mas a gente consegue um jeito de não deixar faltar o chocolate. Sempre dá para encontrar a promoção das barras. Peguei umas caixas de bis, uns cinco Kit Kats também e vou montar uns kits”, afirma.

Logo no início da tarde, o movimento do Salvador Shopping ainda era tranquilo e a procura nas principais lojas que vendem chocolate, também. Aos poucos, o movimento começou a aumentar em busca de promoções ou para comprar aquele ovo de Páscoa de última hora, porque não deu tempo durante a semana. No entanto, durante o giro do CORREIO, nenhuma das lojas tinha grandes filas ou disputa acirrada pelo doce.

A gente tanto rodou bastante e encontramos sete promoções com barras de chocolate e bombons. A depender da marca, dá para achar três barras por R$ 10, como nas Lojas Americanas. Na nota fiscal, a corrida de Geanderson pelo chocolate custou R$ 120. E a gente até entendeu porque ele comprou mais barra de chocolate do que ovo. Na verdade, ele trocou um ovo a mais de 80g por seis barras de 80g cada uma. O preço do ovo que ele levou, acrescentando menos de R$ 3 garantiu o doce de mais três crianças da família. E aí, deu até para levar um brinquedinho para o filho e incrementar o presente. “A criança já cresce sabendo que tem que ter chocolate”, completa.

No precinho

Se nas lojas de grandes, o movimento era levar a barra de chocolate e talvez um ovo de Páscoa mais barato, entre as confeitarias artesanal, as lembrancinhas e os kits com ovos de Páscoa menores do tipo degustação fizeram sucesso, como confirma a confeiteira Cris Real:

“Esse ano, a gente adotou a estratégia de fazer um ovo um pouco menor e manter um valor no mercado acessível, sem perder a qualidade dos nossos produtos. O trio de ovos veio na versão com três mini-casquinhas recheadas, que foi sucesso absoluto. Serviu tanto para o cliente degustar nosso cardápio como também presentear. A venda nesses últimos dias foram ótimas, principalmente para quem trabalha com produtos artesanais”.

Entre os sabores preferidos, ficou o de pistache e caramelo, conforme acrescenta Cris: “Esse ano, a tendência foi a casca de ovo trufado. Como ele vem um pouco menos de recheio que o ovo de colher, o valor também é mais acessível, porém, o sabor é maravilhoso, agradou muito o paladar. A média de preço ficou entre R$ 60 e R$ 70. O Pistache, claro, ficou super em alta. Foi uma ótima venda e o nosso caramelo com pralinê de castanha também foi um sucesso”.

MAIS CHOCOLATE

. Lojas Americanas

1.Kit Kat leve 5 por R$ 10 – Cada um sai por R$ 2

2. Tablete Garoto (80g) leve 3 por R$ 9,99 - Cada barra sai por R$ 3,33 nos sabores meio amargo, caju e Negresco.

3. Tablete Lacta (80g) 3 por R$ 11,99 - Cada barra sai por R$ 3,99 nos sabores Laka Oreo, Ouro Branco, Chocolate ao leite, Laka, Sonho de Valsa e Diamante Negro + Laka.

4. Caixa de Bombons Amor Carioca (200g) – De R$ 9,99 por R$ 6,99.

. Lindt

5. Bag Pac e Mx Sortido (600g) – 20% de desconto/ de R$ 185,40 por R$ 148,30.

6. Bag Pac e Mx Sortido (450g) – 15% de desconto/ de R$ 139,05 por R$ 118,19.

7. Coelhinho Bunny (50g) – Leve 4 pague 3. De R$ 99,60 por R$ 74,70.