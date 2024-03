SORTE

Baiano fatura mais de R$ 200 mil em prêmio da Lotofácil

Pelo segundo dia consecutivo, um baiano faturou o prêmio da Lotofácil e vai levar para casa mais de R$ 200 mil. A aposta simples é de Itarantim, no Centro Sul baiano, e foi a única do estado a acertar as 15 dezenas sorteadas na quarta-feira (13).