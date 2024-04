APOSTA

Baiano fatura R$ 251 mil na +Milionária; saiba onde

Uma aposta feita na Bahia acertou cinco dezenas e dois trevos na +Milionária e faturou R$ 251 mil na quarta-feira (3). O apostador é de América Dourada, perto de Irecê, no centro norte baiano. Ninguém acertou as sete dezenas e o prêmio acumulou.

Uma outra aposta, do Mato Grosso, acertou a 'quina' e vai receber os R$ R$251.951,52. Além disso, mais 20 apostas acertaram cinco números e um trevo e vão ganhar R$ 11.197,85, mas nenhuma foi da Bahia.

Com o prêmio acumulado, a estimativa do próximo sorteio, realizado no sábado (6), é de R$ 165 milhões.