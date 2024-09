PRÊMIO

Baiano Paulo Neto fatura prêmio nacional de contador Destaque do Ano em cerimônia de premiação no luxuoso Palácio Tangará

Paulo Neto consolida-se como uma das principais referências no setor gastronômico, atendendo mais de mil clientes

O Palácio Tangará, em São Paulo, foi o cenário da primeira edição do Oscar da Contabilidade - Melhores do Ano 2024, promovido pelo Serviço Especializado de Relacionamento e Atendimento Contábil (SERAC) e pelo influenciador digital Jhonny Martins.

O grande destaque da noite foi o contador baiano Paulo Neto, especialista em contabilidade para restaurantes e CEO da HubNexxo, que recebeu duas indicações ao prêmio, e saiu de lá premiado com o troféu de Destaque do Ano.

Reconhecido nacionalmente, através das palestras que realiza em todo país e pela atuação em todas as regiões, Paulo Neto consolida-se como uma das principais referências no setor gastronômico, atendendo mais de mil clientes e reafirmando sua autoridade como líder no mercado contábil.