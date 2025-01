DANÇA

Balé Folclórico da Bahia abre seleção para participar de turnê nacional

Podem participar da audição bailarinas com idade a partir dos 16 anos

Esther Morais

Publicado em 31 de janeiro de 2025 às 08:36

Balé Folclórico da Bahia realiza audição para seleção de bailarinas que vão participar de turnê nacional Crédito: Divulgação

O Balé Folclórico da Bahia (BFB) realiza em 8 de fevereiro, às 10h, no Teatro Miguel Santana, em Salvador, uma audição para bailarinas que vão compor o corpo de baile principal da companhia. >

Podem participar da audição bailarinas com idade a partir dos 16 anos e nível técnico intermediário a avançado com experiência em técnicas de dança afro e dança moderna. As bailarinas que forem selecionadas vão participar da remontagem do espetáculo “O Balé Que Você Não Vê” e da turnê nacional do grupo, que deve acontecer no segundo semestre. >

“Durante a audição, haverá uma aula de diferentes técnicas de dança e de sequências do espetáculo O Balé Que Você Não Vê para avaliar as habilidades das participantes”, esclarece o diretor geral e fundador do BFB, Vavá Botelho. Ao término, as bailarinas serão selecionadas pela direção artistica e geral da companhia.>

As interessadas em participar da audição podem fazer a inscrição no link disponível no Instagram da companhia @bfdabahia.>

Serviço

Audição para bailarinas>

Data: 08 de fevereiro de 2025>

Local: Teatro Miguel Santana (Rua Maciel de Baixo, 49 – Pelourinho, Salvador – BA)>

Horário: 10h>