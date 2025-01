RONALDO JACOBINA

Balé Folclórico da Bahia ganha patrocínio de banco digital para rodar o Brasil

Ronaldo Jacobina

Publicado em 28 de janeiro de 2025 às 10:47

Depois de uma grande luta para conseguir um patrocinador que garantisse rodar o Brasil com o espetáculo O Balé Que Você Não Vê, o Balé Folclórico da Bahia (BFB) firmou contrato de patrocínio com o Will Bank. De acordo com Vavá Botelho, diretor do grupo, a instituição financeira abraçou o projeto que começa a se apresentar pelo país a partir de agosto deste ano. Pelo visto, o ano de 2025 começou bem para o grupo que já nos primeiros dias de janeiro embarcou para uma turnê para o continente africano. >

Esta, aliás, não é única boa notícia para o corpo de baile coreografado por Zebrinha. O documentário Direto ao Coração, dirigido pela atriz e diretora Glória Pires, cujas filmagens haviam sido suspensas por falta de recursos, volta com tudo em fevereiro, graças as empresa baianas Gran Services e Embasa, além da Prefeitura de Salvador por meio da Fundação Gregório de Mattos, que passarão a bancar o projeto. De acordo com Vavá, Glória Pires retoma as filmagens no próximo dia 3 de fevereiro. “Com estes três patrocínios, fechamos o valor para o filme e poderemos finalizar todas as etapas ainda este semestre. Possivelmente conseguiremos lançar o filme este ano”.>

Fã incondicional da cantora Maria Bethânia, a apresentadora Rita Batista fez sua estreia este ano na Lavagem de Santo Amaro da Purificação ao lado da irmã de Caetano. “Foi emocionante estar na casa de dona Canô pela primeira vez, eu ali fingindo costume”, brinca. Segundo a jornalista, foi um encontro tão forte que seu celular travou na hora de fazer a foto e teve que recorrer a sua produtora para fazer o registro. “Mas o mais engraçado foi Bethânia me dando aula de tecnologia naquele momento, explicando o que deveria fazer para destravar o aparelho: - ela tem que reiniciar o aparelho -, dizia Maria Bethânia”, conta Rita às gargalhadas. >

O bartender Jonathan Albuquerque, do Purgatório Bar (único do Norte/Nordeste do Brasil entre os 500 melhores do mundo) está dominando a cena local. O “cabra” que coleciona prêmios, vem sendo requisitado por vários empresários do segmento de alimentos e bebidas para criar suas respectivas cartas de drinques. A última delas foi para o restaurante 33 Contemporâneo, no Shopping Salvador, que reuniu convidados na semana passada para apresentar as novidades com a assinatura do craque. Vale ressaltar que o 33 vem investindo também na sua gastronomia com a chef Fernanda Possa assinando o novo cardápio da casa. >

De olho na movimentação de turistas na região do Centro Histórico, neste verão, a marchand Eva Pena Cal instalou uma filial temporária de sua galeria de arte, no Carmo. O espaço, que vai funcionar até 20 de fevereiro, tem uma programação que oferece exposições de arte, saraus e oficinas criativas. A Eva Pena Cal Galeria tem matiz na Alameda das Espatódeas, no Caminho das Árvores, e escritório de arte na capital paulista. >

O teatro baiano está aquecido neste verão. Espetáculos como Los Catedrásticos, no Teatro Módulo, e Tartufo – O Impostor, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves, têm tido lotação esgotada todas as noites. Este último, que celebra os 25 anos da Companhia de Teatro Os Argonautas, tem realizado duas sessões seguidas aos sábados para atender a demanda do público que está se deliciando com esta adaptação da comédia de Molière que tem um elenco afiadíssimo reunindo nomes como Marcelo Flores, Alethea Novaes e Celso Jr, dentre outros. Uma pena que a temporada seja tão curta. Encerra no próximo final de semana, mas bem poderia continuar.>

O cancioneiro dos blocos afro e afoxés da Bahia ganhará uma antologia em fevereiro. O álbum Mundo Afro reúne sete das mais importantes entidades afro de Salvador - Filhos de Gandhy, Ilê Aiyê, Olodum, Malê Debalê, Muzenza, Didá e Cortejo Afro - num registro fonográfico de alta qualidade técnica e artística com produção musical de Alê Siqueira, ganhador do Grammy Latino. Composto por 21 faixas, o disco terá lançamento digital pelas plataformas de streaming e uma edição limitada em vinil duplo. Uma das vozes registradas é a de Graça Onasilê, primeira mulher a cantar no Ilê Aiyê. A produção é da Janela do Mundo.>

