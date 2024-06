ELAS CHEGARAM

Baleias são avistadas próximo a pescadores na Baía de Todos-os-Santos

A temporada de observação das baleias jubarte em Salvador só começa, oficialmente, em julho, seguindo até o final de outubro. Mas, de acordo com Gustavo Rodamilans, coordenador do Projeto Baleia Jubarte, quem costuma andar pela orla da cidade já pode ter a sorte de ver o espetáculo marinho.

“Elas passaram pela frente do Porto da Barra, bem pertinho. Cada vez mais, a gente vai ver esses animais. No ano passado, foram contabilizadas 47 baleias dentro da Baía de Todos-os-Santos“, conta o coordenador da instituição que trabalha na pesquisa, monitoramento e preservação da espécie.

Do Observatório montado, em 2023, pelo Projeto Baleia Jubarte no Farol da Barra foram registrados 843 animais. As baleias jubarte procuram o litoral brasileiro neste período para procurar águas quentes e protegidas para o nascimento dos filhotes. O animal pode atingir até 16 metros de comprimento, pesar até cerca de 30 toneladas.