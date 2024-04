ECONOMIA

Banana e tomate puxam aumento na cesta básica de Salvador

Cesta da capital baiana é a mais cara entre as capitais

Millena Marques

Publicado em 23 de abril de 2024 às 06:00

Banana sofreu alta de 49,91% Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

A banana e o tomate foram os produtos que puxaram o aumento de custo da cesta básica soteropolitana no primeiro trimestre, com alta de 49,91% e 22,22%, respectivamente. Os preços foram elevados em razão do clima. Neste ano, Salvador registrou o maior reajuste do produto entre capitais, de acordo com o levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

“Esses dois produtos são cultivados num período curto. Então, eles acabam captando essas variações bruscas de clima. Esse verão foi mais quente do que o normal e teve mais chuvas em algumas regiões produtoras”, afirma Ana Georgina Dias, supervisora regional (Dieese).

De acordo com os boletins da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia (SDE), a caixa do tomate rasteiro, com 25 kg, e caixa da banana da prata, de 45 kg, sofreram um aumento de R$ 60 entre janeiro e março.

No caso da banana da prata, especificamente, ainda há um problema com a doença conhecida como Mal do Panamá, que ataca de forma severa a lavoura, imprimindo perdas excessivas. Em algumas situações, toda a plantação é perdida. “Essa doença tem atingido bananais de todo o país, o que também tem reduzido a oferta de fruta e, por consequência, eleva os preços”, diz o diretor de Fruticultura da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), Márcio Oliveira.

A boa notícia é que, em abril, o preço da banana já teve uma considerável redução, especialmente o da banana nanica, que está 75% menor do que em fevereiro. “As lavouras estão se reestabelecendo e, por consequência, os preços já começaram a baixar”, diz Oliveira.