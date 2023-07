Bandidos assaltam ônibus com pacientes do interior em Salvador

Vítimas tiveram um facão colocado em seus pescoços durante assalto a . Crédito: Reprodução

Pacientes de Itapetinga, no sudoeste do estado, viveram momentos de terror durante um assalto a ônibus na madrugada desta sexta-feira (7). O crime aconteceu por volta das 4h, na BR-324, altura do bairro do Cabula, e alguns pacientes chegaram a ficar sob ameaça com um facão no pescoço.



As vítimas estavam em um micro-ônibus disponibilizado pela prefeitura de Itapetinga que trazia o grupo para fazer tratamento médico na capital baiana.



Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR). Na unidade, os passageiros relataram que três homens armados com revólver e facão, a bordo de um veículo Chevrolet, modelo Corsa Classic, pararam o coletivo e saquearam os passageiros.

Segundo as vítimas, os criminosos agiram de forma muito agressiva. "Xingando o tempo todo e colocando o facão no pescoço da gente. Ameaçou cortar a mão de um rapaz que não quis entregar o celular para ele", disse uma passageira à TV Bahia.

Ainda de acorodo com a Polícia Civil, as investigações já foram iniciadas para recuperar os bens roubados das vítimas, identificar e prender os autores.

Segundo a Prefeitura de Itapetinga, havia 16 pacientes no ônibus roubado. Eles passariam por consultas oncológicas, de hematologia, ortopedia e oftalmologia.

Mais assaltos

Ao menos três ônibus foram assaltados nesta sexta-feira (7) na capital baiana. Além do roubo que vitimou os passageiros de Itapetinga, outros dois coletivos foram assaltados em um intervalo de 2h30 na manhão de hoje. A informação foi confirmada pela Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob).

Por volta das 5h20, os passageiros de um ônibus que fazia a linha Paripe/Pituba foram roubados no Viaduto do Derba, na Fazenda Coutos. Na situação, uma passageira chegou a pular pela janela para se livrar da ação criminosa. Outros passageiros contaram que a ação foi do bandidos foi semelhante ao primeiro assalto, na BR-324.

"Um estava portando um (revólver) 32 e o outro estava com uma faca. Aquilo não era uma faca, era um facão. Teve passageiro que acabou sendo agredido, teve cabeça quebrada com uma coronhada. Outros passageiros acabaram pulando do ônibus no desespero", disse um homem que não quis se identificar.

Ja por volda das 6h30, outro coletivo, que faz a linha Estação Mussurunga/Simões Filho, foi abordado por criminosos na região da Estrada CIA-Aeroporto, depois do pedágio, em Cassange. Na ação, todos os passageiros ficaram deitados no chão enquanto tiveram os pertences roubados. O motorista também foi agredido com coronhadas na cabeça.

Um motociclista também registrou ocorrência no Grupo de Repressão a Roubo em Coletivos (Gerrc) após ter a moto roubada pelo trio. Ele chegou a ser ferido com o facão nas costas. "Eles me abordaram no Retiro, já perto de casa. Fui interceptado por um carro, um Classic dourado, que me fechou e desceram dois meliantes. Um com facão e um com a pistola", disse a vítima.