Sem leão, tigre e elefante: por que o zoológico de Salvador não vai ter animais selvagens?

Equipamento será reinaugurado nesta semana

Esther Morais

Publicado em 2 de junho de 2025 às 06:00

O Parque Zoobotânico da Bahia, ou Zoológico de Salvador, vai reabrir as portas para o público na próxima terça-feira (3) com mais de mil animais, incluindo lobo-guará, onças e macacos. Mas animais selvagens que costumam atrair a atenção das crianças, como leões, tigres e elefantes não estão - e não há planos para que estejam - no acervo do local por causa de um motivo ambiental. >

O secretário do Meio Ambiente, Eduardo Sodré, explica que não há intenção de trazer animais que não fazem parte da fauna brasileira para o zoo. Neste caso, bichos comuns em savanas ou regiões de outros países não serão trazidos para o local. Do contrário, o objetivo da equipe é resgatar animais das zonas baianas e tratá-los. >

“O que vão encontrar aqui são animais da fauna brasileira. Tenho certeza que as crianças vão amar. Faz parte de um movimento de conscientização e educação sobre como lidar com a natureza”, ressalta.>

Os animais do zoológico são aqueles que não têm condição de voltar para a natureza e precisam de auxílio dos veterinários para sobreviver e ter qualidade de vida. Trata-se de animais que já nasceram no parque ou foram resgatados. >

“Por que trabalhar com gorilas se eles são animais da fauna africana? Por que não com papagaio Xauá, que são da nossa região e precisam de ajuda do zoológico para não entrar em extinção? Importante fazermos isso, afinal, somos ricos em fauna e em biodiversidade”, reforça a bióloga e gestora técnica do parque, Ana Celly Lima. >

Atualmente o parque ainda conta com alguns animais de fora da fauna brasileira - porque vieram antes da reformulação de posicionamento do parque. São eles: um casal de hipopótamo, uma zebra e dois ursos-de-óculos - nativo da Cordilheira dos Andes. >

O que terá reabertura do Zoológico de Salvador?

O equipamento, que ficou fechado por cerca de três meses para reforma, agora terá um Sítio Paleontológico, com direito à réplica de um Tiranossauro Rex (T-Rex), mais aves no Aviário e grandes serpentes.>

Uma das principais novidades é a área de paleontologia, onde o público vai poder encontrar, além do T-rex, ossadas de uma orca, um golfinho e uma baleia-jubarte. Os três foram encontrados no litoral baiano. >

Já o Aviário - grande espaço de exibição onde as aves podem viver em condições semelhantes às do seu habitat natural, mas em cativeiro - não é novo, mas estava fechado desde 2019 e voltará a abrir com mais de 200 aves.>

Outra novidade é que o espaço conta com um roteiro 360°C, em que as famílias podem entrar pela portaria principal e depois sair pelo mesmo local sem precisar refazer o caminho. Nesse caminho, é possível passar por todos os pontos do espaço.>

Ao todo, são 35 ambientes, incluindo a Ilha dos Primatas, a Fossa das Pítons, Horto botânico, Mirante, Felinário, Ema e Avestruz, Jacarés, Cervo do Pantanal, Lontra e Araras.>