POLÍCIA APURA

Barbaridade: corpo sem cabeça é encontrado nesta manhã no Lobato

Vítima ainda não foi identificada

Moradores do Subúrbio acordaram horrorizados. Uma cabeça foi encontrada nas primeiras horas deste sábado (22), na Avenida Afrânio Peixoto, trecho do bairro do Lobato. >

A cabeça era de um homem e estava próxima à sinaleira da Cesta do Povo, no sentido Paripe. A região é conhecida como "Linha" e é uma área de dominação do Bonde do Maluco (BDM), que está em guerra com a Praianha, também conhecida como "Fundão", onde o controle é do Comando Vermelho (CV). A vítima ainda não foi identificada. >