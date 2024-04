REGIÃO METROPOLITANA

Barbeiro é morto a tiros em Camaçari

Um homem foi morto a tiros na cidade de Camaçari, na noite de quarta-feira (3). A vítima, que trabalhava como barbeiro, foi identificada como Edmilson Almeida dos Santos, 40 anos. O crime aconteceu no bairro Jardim Limoeiro.

A ocorrência foi atendida por policiais militares do 12º BPM. Ao chegarem, os agentes constataram o fato, isolando a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica.

As guias periciais e de remoção foram expedidas. Diligências investigativas são realizadas para esclarecer as circunstâncias, bem como a autoria e motivação do crime.