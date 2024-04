RMS

Adolescente é morto atropelado e motorista não presta socorro

Jovem caminhava com a mãe no momento do acidente

Publicado em 4 de abril de 2024 às 06:34

Um adolescente de 14 anos foi morto atropelado enquanto caminhava com a mãe, no acostamento da BA-099, na altura do km 22, trecho entre Barra do Jacuípe e Lauro de Freitas. O atropelamento aconteceu na tarde de quarta-feira (3).

Segundo informações da Polícia Militar, uma guarnição do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) foi acionada para atender a ocorrência. Ao chegarem no local, os agentes constataram o fato.