Base Florestal Sul recebe apoio de mais 50 bombeiros militares e 10 viaturas

A Base Florestal Sul recebe mais 50 bombeiros militares e 10 viaturas nesta quarta-feira (22). O apoio será no combate e prevenção aos incêndios florestais que atingem Prado, Itamaraju e Mucuri.



Através do Programa Bahia Sem Fogo, da Secretaria do Meio Ambiente (Sema), dois aviões modelo Air Tractor já iniciaram o lançamento de água na região. A “Operação Florestal 2023” foi lançada em julho.



"Atuamos de acordo com as necessidades de cada base, e neste momento a que inspira maior atenção é a Sul. Por isso estamos enviando mais apoio para aquela região”, explicou o comandante-geral do CBMBA, coronel BM Adson Marchesini, em nota.