ACIDENTE

Batida na BR-349 deixa uma mulher morta e dois feridos

Na noite desta terça-feira (20), uma colisão entre carro e caminhão resultou em uma morte e dois feridos na BR-349, na região do município de São Félix do Coribe, no Extremo-Oeste baiano. O motorista do caminhão ficou preso às ferragens do carro, e foi salvo por bombeiros militares do 20º Batalhão, de Bom Jesus da Lapa.