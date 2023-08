Bebê morto no Subúrbio estava no colo do pai quando foi baleado

Bryan Cerqueira Galvão tinha apenas um mês de vida e estava no colo do pai, Bruno Roberto Galvão Ribeiro, 25 anos, quando levou um tiro no abdômen e morreu a caminho do hospital. O pai dele e dois amigos da família também foram assassinados durante um atentado na praia de Tubarão, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, neste domingo (20). Testemunhas acreditam em execução.



Era para ser mais um domingo de curtição. Amigos da família contaram que, todos os fins de semana, Bruno aproveitava o dia de sol na praia. Ele morou durante muitos anos em Fazenda Coutos, também no Subúrbio, mas há cerca de um ano mudou para Tubarão, em Paripe, onde estava vivendo com a esposa, o bebê Bryan e a enteada de 11 anos.

Uma testemunha que pediu para não ser identificada contou que os amigos estavam sentados em uma mesa, na praia, quando resolveram comprar mais cerveja. Bruno pegou Bryan do colo da mãe e seguiu com os amigos em direção ao bar, mas foram interceptados logo que atravessaram a rua.

“Um carro branco encostou, dois homens desceram e fizeram os disparos. O outro bandido ficou no volante. Todos estavam de cara limpa, sem medo de esconder o rosto. Os amigos morreram na hora. Foi uma correria muito grande, porque era por volta das 14h e a praia estava lotada. Muita gente correndo e gritando”, conta.

Depois do crime, os bandidos entraram no carro e foram embora. O bebê ainda estava respirando e a população pediu socorro a um motociclista que o socorreu para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Periperi, mas o recém-nascido chegou já morto ao local. Testemunhas relataram que no momento do ataque havia mais quatro crianças na mesa, mas elas não ficaram feridas. Outras duas pessoas foram baleadas e socorridas para o Hospital do Subúrbio. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

Emoção

Nesta segunda-feira (21), a mãe de Bryan e outros familiares estiveram no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR), nos Barris, para fazer o reconhecimento dos corpos e preparar a papelada para os sepultamentos. Muito emocionada, a mulher precisou ser amparada o tempo inteiro. Uma integrante da família, que pediu para não ser identificada, contou que a criança foi planejada.

“O casal estava junto há cerca de três anos. Ele tem um filho de outro relacionamento, e ela tem uma filha de outro relacionamento. A manina estava no momento do assassinato. Os dois resolveram ter um filho, que foi Bryan, e planejaram isso. Eles estavam curtindo muito esse momento. Foi tudo muito triste”, conta.

O crime aconteceu em uma das praias mais movimentadas da cidade. Nos fins de semana, o público enche as areias e a calçada da orla de Tubarão, e a família, além de frequentar o local, escolhia ficar sempre na mesma região, por isso, testemunhas acreditam que eles estavam sendo monitorados e que o crime foi uma execução. Os assassinos foram embora sem levar nada das vítimas.

Os outros dois mortos são Joilson de Souza Silva, de 36 anos, que deixou cinco filhos, e foi sepultado na Quinta dos Lázaros, na Baixa de Quintas. E Jonas Santos de Oliveira, de 28 anos, que era pai de uma criança, e teve o corpo enterrado no Cemitério Bosque da Paz, em Nova Brasília.

Violência

Nesta segunda-feira, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) foi questionado, durante assinatura para ordem de serviço de uma obra na Cidade Baixa, sobre o aumento da violência na Bahia, em especial dos crimes ocorridos no último fim de semana, e voltou a afirmar que a gestão está sendo norteada por três eixos.

“Estamos trabalhando com três Is. O primeiro, é de Investimento, como a construção de equipamentos de trabalho para policiais militares e civis, e com concurso. O segundo, é Integração, estamos diariamente dialogando com o governo federal, porque há áreas da segurança pública que não depende apenas do governo do estado, e a integração também com as prefeituras. O terceiro, é trabalhar com a Inteligência”, afirmou.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o policiamento foi reforçado no bairro e que as equipes das Polícias Civil e Militar estão atuando em conjunto para combater as facções criminosas envolvidas no crime. “O trabalho das forças estaduais foi ampliado nos bairros de Paripe, Alto de Coutos e Periperi. Abordagens, incursões e levantamentos são algumas das ações desenvolvidas”, diz.