PRÉ-CARNAVAL

Bloco da Saudade realiza ensaio geral de graça na Saúde neste sábado (15)

O evento começa no Largo da Saúde, de onde os músicos partirão em cortejo a partir das 16h

Carol Neves

Publicado em 14 de fevereiro de 2025 às 13:16

Bloco da Saudade Crédito: Divulgação

O Bloco da Saudade, um dos mais emblemáticos blocos de samba de chão de Salvador, realiza neste sábado (15) seu Ensaio Geral gratuito no bairro da Saúde, onde tudo começou. O evento busca reviver as raízes do bloco, trazendo de volta os ensaios tradicionais da região e fortalecendo os laços com a comunidade local e os comerciantes.>

O evento promete festejar a cultura baiana, reunindo músicos, sambistas e fãs do ritmo. “Será uma grande celebração, conectando passado e presente em um cortejo emocionante pelas ruas do bairro”, afirma Aniz Cabral, fundador do bloco. O evento começa no Largo da Saúde, de onde os músicos partirão em cortejo a partir das 16h, passando pelo Largo do Godinho. O público poderá curtir de perto a performance da Banda da Saudade, renomada como a maior banda de percussão e sopro do Carnaval de Salvador.>

Além do ensaio, o Bloco da Saudade também já está se preparando para o desfile de 2025. O bloco passará pelos circuitos Osmar e Batatinha nos dias 1º e 3 de março e pelo Circuito Batatinha no dia 4 de março. As fantasias já estão à venda e, como brinde, os foliões recebem uma toalhinha personalizada do bloco.>