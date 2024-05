Blogueiros sequestrados em Monte Gordo ficaram amarrados por sete horas

Os blogueiros sequestrados e resgatados pela polícia na terça-feira (28) em Monte Gordo, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), ficaram sete horas no cativeiro para onde foram levados. Ao todo, quatro jovens foram tirados de uma residência e levados para a zona rural da região, em uma localidade como conhecida Itaipú, por pelo menos uma dezena de homens. Entre o registro do caso, na madrugada, e o resgate por agentes da Polícia Militar (PM), as vítimas passaram horas com os suspeitos.