DADOS SEGUROS

Bloqueio Imediato: cliente do Santander da Bahia vai poder bloquear celular roubado através de site

Serviço poderá ser acessado de qualquer dispositivo com internet para inutilização de aplicativos do Banco e cartões

Uma das grandes preocupações ao ter o celular roubado é que o ladrão acesse a conta do banco e realize transações bancárias. Desde esta semana, os clientes do banco Santander da Bahia podem utilizar um recurso adicional de proteção para os casos em que o celular é roubado, furtado ou simplesmente perdido.

Um site poderá ser acessado, a partir de qualquer dispositivo com internet, para que a pessoa realize o bloqueio imediato do acesso aos aplicativos do banco. O portal ainda permite bloquear cartões de débito e crédito, físico ou on-line, que o cliente tenha perdido a posse por qualquer razão.

Batizado de “Bloqueio Imediato”, o novo recurso de segurança do Santander pode ser utilizado por todos os clientes da base de pessoas físicas do banco e acessado em www.santander.com.br/bloqueioimediato

A solução permite que a conexão seja feita por qualquer celular ou computador e o cliente pode fazer o bloqueio do aplicativo do banco ou dos seus cartões sem que seja necessário pré-cadastro. Ao conseguir um dispositivo com acesso à internet, o portal do Bloqueio Imediato solicita apenas dois dados: o CPF e a senha de acesso ao aplicativo do banco.