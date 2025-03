BAHIA

Bolsa Presença: famílias de estudantes recebem primeiro crédito de R$ 150 mensais neste sábado (15)

Programa beneficia mais de 363 mil alunos em situação de vulnerabilidade

Neste sábado (15), as famílias de mais de 363 mil estudantes da rede pública estadual da Bahia começam a receber o primeiro crédito de 2025 do Bolsa Presença. Com um investimento de R$ 50,6 milhões, o auxílio beneficia cerca de 324 mil famílias em situação de vulnerabilidade social. Cada família recebe R$ 150 por mês durante o ano letivo, com um adicional de R$ 50 por aluno a partir do segundo matriculado. >