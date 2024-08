FOGO

Bombeiros resgatam cachorro de incêndio em apartamento de Serrinha

Um incêndio atingiu um apartamento no terceiro andar de um prédio no Centro de Serrinha, na tarde da quarta-feira (31). O fogo foi contido após quatro horas de trabalhos de equipes do Corpo de Bombeiros de Serrinha e Feira de Santana. O cachorro de uma família que mora no local foi resgatado sem ferimentos aparentes.