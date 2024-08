EXTREMO-OESTE

Trânsito na BR-135 é liberado após mais de 24h bloqueado por carreta que pegou fogo

Os agentes conseguiram remover o veículo com auxílio de dois caminhões munck

Após mais de 24h, a carreta que estava obstruindo a BR-135, em Formosa do Rio Preto, no Extremo-Oeste da Bahia, foi removida da rodovia. Ontem (22), por volta das 16h, o veículo, que transportava uma carga de algodão, começou a pegar fogo e interditou o tráfego no local.