INCÊNDIO

Carreta pega fogo e trecho da BR-135 fica interditado

Um trecho da BR-135, a aproximadamente 15 km no munícipio de Formosa do Rio Preto, no Extremo-Oeste da Bahia, está interditado há mais de 24 horas. Na quinta-feira (22), uma carreta que transportava uma carga de algodão pegou fogo e impediu o tráfego na rodovia.

De acordo com a Defesa Civil da cidade, o veículo ainda está no local e continua em chamas. Segundo o órgão, na contenção do incêndio estão atuando um caminhão munck, dois carros-pipa, uma retroescavadeira cedida pela prefeitura e uma pá carregadeira disponibilizada por um empresário. Bombeiros do 17º Batalhão, localizado em Barreiras, também estão na rodovia.