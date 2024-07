CONCEIÇÃO DO JACUÍPE

BR-324 terá trecho parcialmente interditado para realização de obra nesta quinta

Concessionária aplicará concreto na passarela da comunidade do Bessa

Da Redação

Publicado em 24 de julho de 2024 às 18:30

Passarela do Bessa Crédito: Divulgação

km 535+250 da BR-324, na altura do município de Conceição do Jacuípe, no centro norte do estado, terá trânsito parcialmente interditado nesta quinta-feira (25).

A ViaBahia, concessionária responsável pelas obras de manutenção da rodovia, realizará a concretagem do piso da passarela localizada no distrito do Bessa.

Para garantir a segurança de todos durante o procedimento, algumas faixas da rodovia serão temporariamente interditadas ao longo do trabalho, que deve durar aproximadamente três horas, com início previsto para as 7h30.