BOMBEIROS

Homem é resgatado de acidente de trânsito na Região Metropolitana de Salvador

Vítima foi levada para Hospital do Subúrbio

Uma vítima de acidente de trânsito foi transportada pelo helicóptero do Grupamento de Operações Aéreas (GOA) do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA). A ocorrência aconteceu na manhã desta terça-feira (23), em Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

A vítima, do sexo masculino, ficou presa nas ferragens após capotamento do veículo. Uma guarnição do 10° Batalhão de Bombeiros Militar (10° BBM) em Camaçari, também na RMS, realizou o desencarceramento da vítima.