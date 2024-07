NA BA-542

Em segundo acidente envolvendo policiais em um dia, cabo da PM morre na BA-542

O cabo da Polícia Militar (PM) Walteir dos Santos Mota, de 41 anos, morreu em um acidente, na manhã deste domingo (21), na BA-542. Ele era lotado no 3º Pelotão da Companhia Independente de Polícia de Guardas, em Itabuna. Também neste domingo, o capitão da PM Erlon Nascimento Silva morreu vítima de atropelamento , na BR-116.

A Polícia Militar da Bahia lamentou a morte de Walteir dos Santos, através das redes sociais. “É com profundo pesar que a Polícia Militar informa o falecimento do cabo PM Walteir dos Santos Mota, lotado na CIPGd/Itabuna. O PM foi vítima de acidente de trânsito. A PMBA se solidariza com a dor da família, amigos e colegas de farda neste momento de dor”, disse.