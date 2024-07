CARRO SUBMERSO

Dentista morre em acidente de carro após deixar o Fortal 2024

Carro em que viajava Fatuel Vitalino foi parar dentro de um viveiro de camarão; esposa do dentista foi resgatada com vida

Um dentista morreu em um acidente de carro no município de Beberibe, Ceará, na manhã deste domingo (21). Fatuel Vitalino tinha 29 anos.

De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), o acidente ocorreu por volta das 10 horas. O veículo saiu da pista e ficou submerso em um viveiro de camarão. Vídeos mostram o carro de modelo Hyundai Creta destruído sendo retirado da água.

Fatuel estava com a esposa, que foi socorrida com vida. Nas redes sociais, o dentista e a esposa haviam compartilhado vídeos e fotos horas antes no Fortal 2024.