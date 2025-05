RESPONSABILIDADE SOCIAL

Braskem recebe o Prêmio Empresas DuBem por parceria com as Obras Sociais Irmã Dulce

A iniciativa reconhece instituições que se destacaram no apoio ao legado da santa baiana

A Braskem vai receber pela 16ª vez o Prêmio Empresas DuBem, das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), em reconhecimento às ações da petroquímica em apoio ao trabalho da instituição fundada por Santa Dulce dos Pobres. A cerimônia de entrega do prêmio será realizada no dia 13 de maio, no Sesc Casa do Comércio, em Salvador. Desde 2008, a Braskem promove inúmeras ações em prol da OSID, incluindo doações de cestas básicas, kits de higiene e outros materiais, apoio financeiro para projetos da instituição e promoção de campanha interna para sensibilizar os integrantes da empresa a se tornarem doadores. >