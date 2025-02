NOVIDADE

Bravo Burger lança novos hambúrgueres para o verão; confira

Entre as novidades, estão o B.B.P. (Big Bite Pastrami), com pastrami feito na casa

Entre as novidades, estão o B.B.P. (Big Bite Pastrami), que inclui pastrami feito na casa, muçarela maçaricada, rúcula, molho feirinha e chimichurri, no pão também produzido internamente. Outro lançamento é o Phoda Burger, com duplo cheddar e aioli no pão de fermentação natural. A hamburgueria também aposta no croissant artesanal, que agora é utilizado no sanduíche Coroa, com smash duplo de carne, cheddar, cebola caramelizada, bacon artesanal, molho feirinha e rúcula. Para os vegetarianos, a novidade é o Vegeta, feito com cogumelos, muçarela, alface, tomate, rúcula orgânica e picles de pepino no brioche da casa.>