SALVADOR

BRT: Rodoviária x Lapa terá horário de funcionamento estendido

Serviço está disponível todos os dias da semana

A linha B5 - Rodoviária x Lapa, do BRT em Salvador, terá o horário de funcionamento ampliado a partir deste sábado (1°). Os usuários poderão contar com o serviço das 9h às 23h, todos os dias. >

O serviço está em operação assistida - que é a fase de acompanhamento e suporte técnico - e deve ser expandido. "Estamos avançando nas etapas de avaliação da operação e, em breve, o horário do serviço será ampliado", afirmou o secretário da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), Fabrizzio Muller.>

Há previsão ainda da implementação da linha B6 - Lapa x Aeroporto, que irá operar de forma mista no sistema BRT/BRS, e a expansão da linha B2 até a região do Rio Vermelho. "Novos veículos devem chegar até o mês de março, o que vai permitir que a gente faça as ampliações previstas e, assim, dar ainda mais eficiência e qualidade ao sistema", concluiu.>