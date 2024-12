MOBILIDADE

BRT ganha dois novos ônibus articulados com capacidade para 150 passageiros

Veículos prestarão serviço à linha B5

Elaine Sanoli

Publicado em 30 de dezembro de 2024 às 14:40

Ônibus do BRT Crédito: Fotos: Valter Pontes/ Secom

Com a capacidade de transportar até 150 passageiros por viagem, dois novos veículos articulados foram incrementados ao BRT de Salvador nesta segunda-feira (30). Os ônibus prestarão serviço à linha B5, responsável por ligar a Rodoviária à Lapa, ainda em fase de assistida. Os veículos têm 18 metros e são os primeiros do tipo a entrar em operação no sistema.

“São ônibus de 18 metros, com capacidade para quase 150 passageiros. Já entram em operação hoje. Então hoje já vão entrar em operação na linha Lapa-Rodoviária. Vamos receber no mês de janeiro mais 49 ônibus de 15 metros e mais 55 ônibus convencionais. Com isso, no início de janeiro, nós vamos chegar a um percentual da frota com 42% de ônibus novos e com ar condicionado”, disse o prefeito Bruno Reis, presente na entrega dos veículos. O trajeto Lapa-Rodoviária leva cerca de 25 minutos para ser concluído. A expectativa da secretaria é que esse tempo seja reduzido com a linha expressa e com a semiexpressa.

O do secretário municipal de Mobilidade (Semob), Fabrizzio Muller, também participou da cerimônia realizada na Estação Vale das Pedrinhas do BRT. “Há uma grande expectativa nossa, pelo plano que já foi feito, de ser uma das linhas mais fortes do sistema. Outros articulados estão previstos para chegar com esse recurso do Banco Mundial, então serão articulados elétricos, reforçando ainda mais a frota”, explicou o secretário.