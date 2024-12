SUSPENSÃO

Transporte em Lauro de Freitas será normalizado a partir das 16h, diz sindicato

Ônibus deixaram de circular nesta segunda-feira (30) em duas regiões

Elaine Sanoli

Publicado em 30 de dezembro de 2024 às 13:07

Ônibus de Lauro de Freitas Crédito: Reprodução

Após reunião entre o Sindicato dos Rodoviários Metropolitanos (Sindmetro), a empresa Expresso Vitória e a Secretaria de Trânsito e Transporte (Settop), a frota deve voltar a circular normalmente pelas localidades Praça de Arcanja e Chafariz, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Segundo previsão do Sindmetro, os ônibus retornam a partir das 16h desta segunda-feira (30).

"Depois do episódio de ontem, nós suspendemos [a circulação] na localidade que houve o problema, na Praça de Arcanja e outras localidades. Mas, por decisão, em reunião hoje, entre nós, Secretaria de Transporte, a empresa Expresso Vitória e os ônibus elétricos, nós vamos retornar a partir de 16h com o transporte passando nessas localidades", informou o presidente do Sindmetro, Mário Cléber. "Está tudo tranquilo, o episódio já é passado, e nós temos esse agradecimento à população que cuida do nosso transporte", completou.

No domingo (29), três homens foram mortos a tiros e uma mulher foi feita de refém na região da Lagoa dos Patos. Os três foram encontrados mortos dentro de um bar. Durante a ocorrência, bandidos invadiram uma casa na mesma localidade e sequestraram uma vítima. Segundo a PM, o Batalhão de Operações Policiais (Bope) foi acionado e conduziu as negociações, conseguindo a liberação da refém. Os suspeitos, em quantidade não divulgada, foram presos. A decisão da suspensão do transporte foi tomada na noite do domingo.

Em nota, a Polícia Militar (PM), informou que reforçou o policiamento na região. Veja na íntegra:

"O policiamento na região segue sendo realizado pela 52ª CIPM e com o apoio de equipes da CIPT/Rondesp RMS, com realização de rondas, incursões e abordagens. A PM ressalta a importância do acionamento pelos canais institucionais (como o 190) sempre que o cidadão se depare com algo que fuja à normalidade. Viaturas são imediatamente encaminhadas para a averiguação das denúncias e o sigilo da fonte é garantido."