MOBILIDADE

Duas regiões ficam sem transporte após mulher ser feita de refém em Lauro de Freitas

Sindmetro solicitou à PM manutenção de uma viatura da 52ª CIPM no final de linha

A violência na Região Metropolitana de Salvador (RMS) tem afetado serviços básicos da população. Em Lauro de Freitas, o Sindicato dos Rodoviários Metropolitano (Sindmetro) decidiu suspender a circulação do transporte público em duas localidades da cidade. Nesta segunda-feira (30), os ônibus não rodam na Praça de Arcanja e no Chafariz.

No domingo (29), três homens foram mortos a tiros e uma mulher foi feita de refém na região da Lagoa dos Patos . Os três foram encontrados mortos dentro de um bar. Durante a ocorrência, bandidos invadiram uma casa na mesma localidade e sequestraram uma vítima. Segundo a PM, o Batalhão de Operações Policiais (Bope) foi acionado e conduziu as negociações, conseguindo a liberação da refém. Os suspeitos, em quantidade não divulgada, foram presos.

No comunicado, o Sindmetro afirmou ter solicitado à PM a manutenção de uma viatura da 52ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) no final de linha de Lauro de Freitas a fim de evitar a suspensão do transporte. O CORREIO entrou em contato com a instituição para verificar se haverá reforço no policiamento ou atendimento da demanda do sindicato, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.