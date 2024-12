VIOLÊNCIA

Feminicídio: mulher é morta a facadas em Lauro de Freitas

Vítima tinha 21 anos e foi encontrada sem vida em sua casa, no bairro do Caji

Uma jovem de 21 anos foi vítima de feminicídio, no domingo (29), em Lauro de Freitas. De acordo com informações da Polícia Civil (PC), Raiane Vitória Souza Araújo foi encontrada morta na rua Dinha Rodrigues, no bairro do Caji.