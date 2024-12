OPERAÇÃO SUMÉ

Polícia prende quatro suspeitos de violência doméstica e tentativa de feminicídio em Salvador

Ação foi realizada neste fim de semana

O primeiro mandado foi cumprido na sexta-feira (20), no bairro da Paz, contra um homem com prisão preventiva decretada por violência doméstica. No sábado (21), outros dois alvos foram localizados: um no bairro Luiz Anselmo e outro no Hospital Geral do Estado (HGE). No hospital, a prisão foi efetuada após a identificação do suspeito, que estava internado como vítima de disparo de arma de fogo.