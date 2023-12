Bruno Reis anuncia antecipação do salário dos servidores para sexta-feira (22)

A prefeitura de Salvador vai antecipar o salário dos funcionários municipais do mês de dezembro para a sexta-feira (22), com pagamento do 13º na quarta (20), anunciou o prefeito Bruno Reis neste domingo (17).



“Essa é mais uma forma de agradecer por todo empenho dos colaboradores municipais e contribuir para que todos possam se organizar para as comemorações. Desejo boas festas, um Natal de muito amor, harmonia e felicidade. E que venha 2024 para que a gente possa seguir juntos transformando nossa cidade”, disse o prefeito.