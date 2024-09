SUSTENTABILIDADE

Bruno Reis apresenta projeto para diminuir sensação de calor em Salvador

Ideia envolve plantação de espécies nativas da Mata Atlântica

Publicado em 20 de setembro de 2024 às 10:05

O projeto Corredores Verdes, organizado pelo prefeito de Salvador e candidato à reeleição Bruno Reis, promete criar uma malha verde em meio às áreas urbanas da cidade. A ideia é plantar espécies nativas da Mata Atlântica em avenidas e encostas.

O projeto foi explicado pelo prefeito na última quinta-feira (19), em entrevista na rádio Itapoan FM. Na ocasião, ele comentou sobre as ilhas de calor, calor retido pelo asfalto e pelos prédios que esquenta áreas urbanas, assim como a malha verde pode minimizar seus impactos.

Uma iniciativa similar já foi implantada na Colômbia, em Medellín. “Esse projeto foi muito bem-sucedido em Medellín, conseguindo reduzir a temperatura da cidade em quase dois graus. A ideia é que Salvador também colha esses benefícios, criando áreas mais sombreadas e agradáveis para pedestres, ciclistas e usuários de transporte público”, afirmou.

A malha verde deverá marcar presença nas avenidas Juracy Magalhães e Otávio Mangabeira, aliviando as temperaturas no Rio Vermelho, na Pituba e em Itapuã.

O projeto também abarca a criação de micro-parques em bairros com pouca natureza, para que recebam espaços arborizados. Recentemente, alguns locais do tipo já foram criados, como os parques marinhos da Barra e da Cidade Baixa, o Viveiro de Restinga e o Centro de Interpretação da Mata Atlântica. De lá, sairão as mudas usadas no processo de criação das novas áreas verdes.

Também serão adaptadas as contenções de encostas, que trocarão cimento por plantações suspensas com trepadeiras para realizar sua sustentação.

Atualmente, Salvador ocupa o primeiro lugar no ranking do Instituto Cidades Sustentáveis de capitais brasileiras com menor emissão per capita de gases estufa. Também está bem rankeado pela C40 o projeto IPTU Verde, colocado entre as 100 melhores iniciativas urbanas.

Até mesmo a Organização das Nações Unidas (ONU) já premiou Salvador, com o Prêmio Global de Desenvolvimento Sustentável.